Sorana Carstea, eliminata in turul secund la Birmingham

Tenismena romana Sorana Carstea a fost eliminata, miercuri, in turul doi al turneului de la Birmingham, dotat cu premii in valoare totala de 200.000 de dolari.

Reprezentanta noastra a fost invinsa de Aiko Nakamura, in trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4.

Pentru prezenta in mansa secunda a turneului britanic, Cirstea va primi 10 puncte in viitorul clasament WTA si un cec in valoare de 1.125 de dolari.

Ads