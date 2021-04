Ce a zis Sorana Cirstea dupa trofeul castigat la Istanbul

"Multumesc echipei mele, pentru ca ati fost alaturi de minestiu ca nu este usor. O felicit pe Elise. O cariera extraordinara pana acum. Succes in viitor.Sunt foarte fericita ca am castigat acest trofeu, nu ma asteptam. Le multumesc tuturor celor care au facut posibil turneul, sunt vremuri dificile. Sper sa revin ca sa apar acest trofeu", a spus Cirstea la festivitatea de premiere.Jucatoarea Sorana Cirstea , locul 67 mondial, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 250 de la Istanbul. Cirstea a invins-o in finala pe pe sportiva belgiana Elise Mertens, locul 17 WTA si favorita principala, scor 6-1, 7-6 (3), intr-o ora si 40 de minute.In varsta de 31 de ani, Sorana Cirstea mai are in palmares un trofeu WTA la simplu, cel obtinut la Taskent in 2008. Ea a mai jucat trei finale pe care le-a pierdut, in 2007 la Budapesta, in 2013 la Toronto si in 2019 la Taskent.Ca urmare a succesului de la Istanbul, Cirstea va urca pe locul 58 WTA.