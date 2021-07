Sorana Cirstea, decizie neasteptata: s-a retras de la urmatorul turneu. O alta romanca profita din plin

In urma acestei eliminari, Sorana Cirstea ar fi putut participa la Openul european de la Hamburg, turneu pe zgura programat in perioada 5-11 iulie, competitie la care romanca s-a inscris si unde era cap de serie numarul 5.De retragerea Soranei a profitat din plin o alta romanca, Irina Bara, care a obtinut dreptul de a juca direct pe tabloul principal.Sorana Cirstea va reveni in circuit la turneele de la Luasanne si Palermo, tot pe zgura, la ambele fiind deocamdata in onoranta postura de principala favorita.