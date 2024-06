Sorana Cirstea dezvaluie secretul revenirii in elita tenisului

Sorana Cirstea a revenit in top 40 WTA dupa o pauza de cativa ani si spune ca secretul consta intr-un program de fitness pe care il urmeaza.

Sportiva noastra spune ca a inceput de un an de zile sa practice pilates, iar totul s-a schimbat pentru ea din acel moment.

"Am descoperit de un an de zile pilates-ul. Pot spune ca m-am indragostit. Am obtinut rezultate, ma simt foarte bine si ma ajuta enorm in pregatire si in ce am eu nevoie pe teren", a spus Sorana Cirstea pentru Digi Sport.

Pilates presupune o tehnica speciala de respiratie, o pozitie anatomica neutra a coloanei vertebrale si are mai multe beneficii: creste tonusul muscular, reduce nivelul de stres, creste mobilitatea articulatiilor, imbunatateste circulatia si postura corpului si confera energie si vitalitate intregului organism.

Dupa un an de zile, Sorana se declara foarte multumita de reusitele din 2017.

"Daca la inceputul anului imi spuneai ca termin pe 35, spuneam ca este bine. Insa acum spun ca se putea mai mult, dar acesta este genul meu, mereu simt ca puteam mai mult. Totusi, trebuie sa ma bucur de ce am realizat", a adaugat Sorana.

Sorana Cirstea a incheiat anul pe locul 37 in ierarhia mondiala WTA.

Sportiva noastra a inceput sezonul pe locul 78, dar si-a continuat ascensiunea din ultimii ani si a avut rezultate foarte bune.

Startul in 2018 o va regasi pe Sorana la Brisbane (Australia), turneul urmand sa inceapa pe 31 decembrie.

C.S.

Ads