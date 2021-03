Peripetii pentru Sorana Cirstea. Cum era sa piarda avionul spre Miami si anuntul legat de Olimpiada de la Tokyo

Restrictiile din cauza pandemiei de COVID - 19 nu mai sunt o noutate pentru Soranta Cirstea."Era sa pierd avionul. Cred ca una din putinele dati... Nu m-am aranjat bine cu timpul si era sa pierd avionul. Dar mai am 45 de minute, sunt baietii in spate, se descurca. N-as fi vrut sa pierd tocmai avionul de Miami, as fi vrut sa pierd un avion de Budapesta sau de Istanbul".M-am obisnuit deja cu sistemul acesta nou de a fi in bula, trebuie sa am nervi tari si pana la urma suntem acolo la turneu, nu suntem pentru turism. Acum deja am 6 luni de experienta cu acest nou sistem si m-am obisnuit", a spus Sorana Cristea, conform prosport Tenismena a facut anuntul legat si de Olimpiada de la Tokyo."Din fericire, am fost contactata de federatie, am inteles ca s-a obtinut o derogare pentru mine. M-au intrebat daca doresc sa joc si am spus da.Este o onoare, am jucat doua Olimpiade, la a treia am fost accidentata. Normal, vreau sa joc, daca s-a obtinut aceasta derogare. Nu am cerut-o eu, dar a venit din partea lor si atunci m-am bucurat"", a mai declarat Sorana.b>CITESTE SI: