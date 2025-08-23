Surpriză în a doua semifinală. Cu cine va juca Sorana Cîrstea pentru trofeu în America

Surpriză în a doua semifinală. Cu cine va juca Sorana Cîrstea pentru trofeu în America
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5.

Cîrstea (35 ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră și 18 minute.

Românca a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu un sec 6-1, dar în actul secund a fost nevoită să revină de la 2-4.

Cîrstea a avut 5 ași și 5 duble greșeli, în timp ce Zaharova (23 ani, 100 WTA) a comis 6 duble greșeli. Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 21.484 de dolari și 181 de puncte WTA.

În finală, românca o va înfrunta pe Ann Li (SUA, 69 WTA). Aceasta a învins-o în a doua semifinală pe Xinyu Wang (China, 37 WTA), favorita 2 a turneului, cu 6-3, 5-7, 6-4.

Pentru Cîrstea este a șaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

