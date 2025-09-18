S-a terminat meciul Soranei Cîrstea cu Iga Swiatek. Cu câți bani s-a ales românca

Autor: Teodor Serban
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 12:12
1095 citiri
S-a terminat meciul Soranei Cîrstea cu Iga Swiatek. Cu câți bani s-a ales românca
Sorana Cîrstea, învinsă de Swiatek FOTO Captura X

Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, a fost învinsă, joi, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, de favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Swiatek.

Swiatek s-a impus, scor 6-3, 6-2, după o oră şi 33 de minute.

În faza următoare a competiţiei, câştigătoarea va evolua cu învingătoarea meciului dintre Barbora Krejcikova - Emma Răducanu.

Prin prezenţa în optimi, românca şi-a asigurat un premiu de 15.700 de dolari şi 60 de puncte.

Cîrstea a învins-o în runda inaugurală pe jucătoarea rusă Anastasia Zaharova, scor 6-3, 6-1, într-o oră şi 5 minute.

Victorie splendidă pentru jucătoarea din România! Urmează confruntarea cu Iga Swiatek
Victorie splendidă pentru jucătoarea din România! Urmează confruntarea cu Iga Swiatek
Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, şi o va înfrunta pe favorita principală şi numărul 2...
Coșmar pentru Dinamo în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”dulăii” în primele două meciuri
Coșmar pentru Dinamo în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”dulăii” în primele două meciuri
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor....
#Sorana Cirstea, #Iga Swiatek, #meci, #bani, #romanca , #stiri Sorana Cirstea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au batut palma si Leo Messi semneaza! Lovitura de proportii in fotbalul mondial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a incheiat

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Americanii s-au convins. Decizia luată în legătură cu Leo Messi
  2. România, în cădere liberă. Pe ce loc au ajuns tricolorii lui Mircea Lucescu
  3. Jose Mourinho, gata să semneze cu echipa care l-a eliminat din Liga Campionilor: „Ce antrenor ar refuza?
  4. S-a terminat meciul Soranei Cîrstea cu Iga Swiatek. Cu câți bani s-a ales românca
  5. Fost antrenor la naționala României, în stare gravă. A ajuns să cântărească doar 40 de kilograme!
  6. Răzvan Lucescu: ”Vom trăi cu această rușine!” Ce i s-a întâmplat românului
  7. Eroul lui Inter Milano, tachinat de Cristi Chivu: "Nu e genul lui"
  8. Simona Halep, despre retragerea din tenis: ”Îți trăiești viața...”
  9. Coșmar pentru Dinamo în Liga Campionilor. Ce-au făcut ”dulăii” în primele două meciuri
  10. Reacția lui Cristi Chivu la golurile marcate de Inter în poarta fostei sale echipe: "A fost un gest șic"