S-a terminat meciul Soranei Cîrstea cu Iga Swiatek. Cu câți bani s-a ales românca

Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, a fost învinsă, joi, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, de favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Swiatek.
Swiatek s-a impus, scor 6-3, 6-2, după o oră şi 33 de minute.
În faza următoare a competiţiei, câştigătoarea va evolua cu învingătoarea meciului dintre Barbora Krejcikova - Emma Răducanu.
Prin prezenţa în optimi, românca şi-a asigurat un premiu de 15.700 de dolari şi 60 de puncte.
Cîrstea a învins-o în runda inaugurală pe jucătoarea rusă Anastasia Zaharova, scor 6-3, 6-1, într-o oră şi 5 minute.
