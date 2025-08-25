Sorana Cîrstea, cea mai mare urcare în clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns românca

Autor: Teodor Serban
Luni, 25 August 2025, ora 09:37
571 citiri
Sorana Cîrstea, cea mai mare urcare în clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns românca
Sorana Cîrstea FOTO X @TennisChannel

Sorana Cîrstea, câştigătoare a turneului de la Cleveland, a revenit în Top 100, după ce a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni. Cîrstea a urcat 41 de locuri şi este pe poziţia 71, cu 928 de puncte.

Jucătoarea din România cel mai bine clasată continuă să fie Jaqueline Cristian, care se menţine pe 50, cu 1.161 puncte.

Gabriela Ruse a coborât trei locuri şi este pe 70, cu 939 puncte.

După o cădere de două locuri, Irina Begu se află pe 92, cu 819 locuri.

Anca Todoni a urcat un loc şi este pe 112, cu 660 puncte.

În Top 200 a intrat şi Miriam Bulgaru, care este chiar pe 200, după o urcare de 11 locuri, cu 370 de puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Jessica Pegula – 4.903 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.733 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 57, în scădere cu 3 puncte, cu 1.494 puncte.

Revenirea uimitoare a Soranei Cîrstea, la 35 de ani. Ce se întâmplă în topul mondial
Revenirea uimitoare a Soranei Cîrstea, la 35 de ani. Ce se întâmplă în topul mondial
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, joi, după ce a învins-o pe...
Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
Victorie uriașă pentru Sorana Cîrstea! A câștigat turneul american după o finală de vis
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câștigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în...
#Sorana Cirstea, #clasament, #wta, #urcare , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali a pus la zid trei jucători după rușinea cu FC Argeș: ”Bă, băiatule, credeam că ești fotbalist”
  2. Novak Djokovic, luptă de supraviețuire la US Open: ”Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat”
  3. Sorana Cîrstea, cea mai mare urcare în clasamentul WTA. Pe ce loc a ajuns românca
  4. Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
  5. Daria Silișteanu, performera României la Mondialele de înot: "Nici prin cap nu mi-a trecut că voi ajunge în acest punct"
  6. Încă o umilință pentru campioana FCSB, bătută și de FC Argeș
  7. Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă...”
  8. Incredibil ce-a reușit Emma Răducanu la US Open, la 4 ani după triumful din 2021
  9. ”România a zguduit Rio!” Medalie fantastică pentru gimnasta noastră la Mondiale, după 33 de ani
  10. Universitatea Craiova merge ceas și în Superliga: șase victorii la rând după meciul cu Petrolul