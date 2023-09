Sorana Cirstea, la US Open: Miza financiara a meciului cu Taylor Townsend

Sorana Cirstea si Taylor Townsend se intalnesc sambata in turul trei de la US Open intr-un meci care, pe langa miza sportiva, are si o latura financiara importanta.

Pentru prezenta in turul trei al Grand Slam-ului american, Sorana si-a asigurat un cec in valoare de 163.000 de dolari.

Cu o victorie sambata si o calificare in optimi, tenismena noastra va avea un castig garantat de 280.000 de dolari.

Prezenta in sferturi e premiata cu 500.000 de dolari, calificarea in semifinale mareste castigul la 960.000 de dolari, in timp ce finalista se va alege cu 1,9 milioane de dolari, iar castigatoarea va fi premiata cu 3,85 milioane de dolari.

57,2 milioane de dolari sunt premiile totale la US Open 2019.

Meciul dintre Sorana Cirstea si Taylor Townsend e programat sambata, incepand cu ora 18:00 - ora Romaniei.

Jocul va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.

I.G.

Ads