Victoria carierei pentru Sorana Cîrstea. Reacția româncei după calificarea magnifică în semifinale la WTA Miami VIDEO

Sorana Cîrstea, locul 74 WTA, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 Miami Open, trecând în sferturi de belarusa Arina Sabalenka, locul 2 mondial.

Românca s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, după un meci în care a făcut doar nouă greşeli neforţate, în timp ce adversara sa a avut 21.

Sorana Cîrstea a început în forţă, cu break şi cu game pe serviciul său câştigat: 2-0. Apoi, situaţia s-a mai echilibrat şi românca şi adversara sa şi-au câştigat fiecare serviciul până când Cîrstea a servit pentru 5-3, însă Sabalenka a făcut break şi a egalat, 4-4. Cîrstea a contracarat şi a făcut încă un break, scorul devenind 5-4, spre frustrarea belarusei, iar după 36 de minute de joc de la statul confruntării, românca şi-a adjudecat primul set: 6-4.

Startul setului doi a fost similar cu cel al primului set: break Sorana Cîrstea, serviciu câştigat Cîrstea, serviciu câştigat Sabalenka. Belarusa a reuşit însă breakul mai devreme şi a egalat apoi la 2-2. Sorana a făcut încă o dată break la 3-3, scorul setului devenind 4-3. Arina Sabalenka, care la un moment dat a părut să îşi recapete energia, în timp ce Cîrstea părea să şi-o piardă, a fost vizibil frustrată atunci când a greşit. Cîrstea i-a făcut faţă cu brio locului 2 WTA. Românca nu şi-a pierdut concentrarea, spre deosebire de adversara sa, surprinsă de propriile greşeli şi debusolată în unele momente. Sorana a câştigat setul cu 6-4, în 49 de minute.

În semifinale, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câştigătorea meciului dintre Ekaterina Alexandrova (Rusia, 18 WTA) şi Petra Kvitova (Cehia, 12 WTA).

Jucătoarele calificate în semifinale îşi asigură un premiu de 352.635 de dolari şi 390 de puncte.

În primul turneu din seria Double Sunshine, cel de la Indian Wells, Cîrstea a ajuns până în sferturi, unde a fost întrecută de numărul 1 mondial, poloneza Iga Swiatek.

