Tenismena Sorana Cîrstea, clasată pe locul 89 mondial, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai.

Sorana Cîrstea a învins-o în optimi pe americanca Emma Navarro (9 WTA), a opta favorită la Dubai, după un meci de peste 3 ore, cu scorul de 7-6, 3-6, 7-5.

Jucătoarea din România face un turneu fantastic, după ce în primul tur a trecut de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numărul 10, iar miercuri a disputat două partide. Dimineață, în meciul din turul secund amânat de ploaie, Sorana a învins-o pe americanca Alycia Parks.

În sferturi la Dubai, Sorana Cârstea va evolua cu Karolina Muchova din Cehia, locul 17 WTA şi cap de serie 14.

Prin calificarea în sferturi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 83.470 de dolari şi 215 puncte.

