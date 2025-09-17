Victorie splendidă pentru jucătoarea din România! Urmează confruntarea cu Iga Swiatek

Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, şi o va înfrunta pe favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Światek.

Cîrstea a învins-o în runda inaugurală pe jucătoarea rusă Anastasia Zaharova, scor 6-3, 6-1, într-o oră şi 5 minute.

Prin calificarea în optimi, românca şi-a asigurat un premiu de 15.700 de dolari şi 60 de puncte.

Pentru Sorana urmează un meci de foc cu Iga Światek, principala favorită a turneului. Poloneza are 5-0 la meciuri directe cu jucătoarea din România.

În primul tur la Korea Open joacă astăzi şi Jaqueline Cristian, locul 41 WTA. Ea o înfruntă pe britanica Emma Răducanu, numărul 33 mondial şi cap de serie 8.

