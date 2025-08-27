Premiul uriaș pe care l-a obținut Sorana după calificarea în turul doi la US Open. Urmează un meci extrem de dificil

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 27 August 2025, ora 07:49
229 citiri
Premiul uriaș pe care l-a obținut Sorana după calificarea în turul doi la US Open. Urmează un meci extrem de dificil
Sorana Cîrstea FOTO X WTA

Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de Grand Slam US Open.

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de jucătoarea argentiniană Solana Sierra, numărul 74 mondial, scor 7-5, 6-0. Meciul a durat o oră şi 12 minute.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Karolína Muchová, locul 13 WTA şi cap de serie 11, care a eliminat-o în primul tur pe Venus Williams.

Cîrstea şi Muchová s-au mai întâlnit până în prezent de şase ori, ultima dată în sferturi la Dubai, în acest an (învingătoare Muchová, scor 6-2, 7-5). Ele s-au înfruntat şi la US Open de două ori: în 16-imi în 2020 – victorie Muchová cu 6-3, 2-6, 7-6 (7) şi în sferturi în 2023 – victorie Muchová cu 6-0, 6-3.

Per total, din şase meciuri cu Muchová, Sorana Cîrstea a câştigat doar unul, în 2023, în 16-imi la Miami (7-5, 6-1).

Prin calificarea în turul doi la ediţia din acest an a US Open, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 154.000 de dolari.

