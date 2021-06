Tiriac junior, indragostit pana peste cap de Sorana Cirstea! Ce mesaj romantic i-a dat tenismenei inainte de Wimbledon

Cei doi au relatie de mai multi ani, iar acum au confirmat totul.Dupa ce Sorana si-a sunat iubitul imediat dupa finala castigata la Istanbul si i-a spus cuvinte de dragoste, acum a venit randul lui Ion Ion Tiriac sa arate lumii ca e indragostit de tenismena.El a scris un mesaj de sustinere pentru Sorana Cirstea la una dintre pozele postate de ea pe Instagram."Castigatorii nu pierd niciodata, ci invata si persevereaza... Indiferent ce se intampla, tu esti PUTERNICA, iar noi suntem mai mult decat mandri fie ca soarele straluceste sau ploua", a fost comentariul lui Ion Ion Tiriac.Mesaj Tiriac junior. Sursa foto: Instagram / soranacirstea Sorana va juca in primul tur de al Wimbledon cu Samantha Murray Sharan (226 WTA ).Sorana Cirstea si Ion Ion Tiriac au inceput o relatie de dragoste imediat dupa ce acesta s-a despartit de Ileana Lazariuc, fosta sotie.Cei doi se iubesc ca-n poveste si conform apropiatilor, ei au planuri de casatorie in viitor.