Sorana Cirstea, impozit urias in Marea Britanie! Cu cati bani ramane tenismena dupa Wimbledon

Nu toti banii vor ramane in contul Soranei.Jucatoarele din circuit platesc taxe uriase la Wimbledon si asta din cauza sistemului de impozitare din Marea Britanie.Astfel, Sorana va ramane dupa turneul de la Grand Slam-ul londonez cu suma de 80 000 de euro, dupa ce a virat 55 000 catre fiscul britanic.Chiar daca a fost eliminata in turul trei, Sorana va urca in clasamentul WTA , de pe locul 45, pe pozitia 37 in lume!