Intalnirea romaneasca in turul trei la Wimbledon!! Cu cine va juca Sorana Cirstea

In faza urmatoare, sportiva din Targoviste va da peste o alta romanca. Sorana va juca cu Emma Raducanu, care reprezinta Marea Britanie.Nascuta in Canada din tata roman si mama din China, Raducanu (numarul 338 in lume) a invins-o pe Vondrousova in turul doi.La 18 ani, ea a ajuns la Wimbledon dupa ce a primit un wild - card.