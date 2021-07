Turul doi, Wimbledon: Victoria Azarenka - Sorana Cirstea. Game la 0 facut de Azarenka LIVE

Serveste AzarenkaAzarenka conduce, 1-0Sorana egaleaza, 1-1Sorana preia conducerea, 1-2Egalitate perfecta, 2-2Sorana lupta fantastic si isi castiga serviciul, 2-3Azarenka isi face serviciul, 3-3Sorana preia conducerea, 3-4Game la 0 facut de Azarenka, 4-4 Sorana Cirstea joaca in turul doi la Wimbledon cu numarul 14 mondial, Victoria Azarenka.Cele doua jucatoare s-au intalnit de trei ori pana acum, toate confruntarile fiind castigate de sportiva din Belarus. Sorana Cirstea a invins-o in turul 1 pe britanica Samantha Murray Sharan in doua seturi, 6-3, 6-3. Victoria Azarenka, a 12-a favorita a competitiei, a spulberat-o pe tenismena din Ucraina, Katerina Kozlova, 6-1, 6-3.Pentru calificarea in turul doi, romanca a incasat 75.000 de lire sterline (87.000 de euro) si 70 de puncte WTA