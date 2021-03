Sorana Cirstea e in forma maxima. Romanca s-a calificat mai departe la Miami dupa un meci usor

Ea a intrecut-o, in prima mansa, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Katrina Scott (SUA), locul 443 WTA, beneficiara a unui wild card, dupa un joc care a durat o ora.in turul al doilea, Cirstea va evolua cu Anett Kontaveit din Estonia, locul 24 WTA si cap de serie numarul 22, jucatoare direct acceptata in aceasta faza.Calificarea in mansa a doua este recompensata la Miami cu un premiu de 16.000 de dolari si cu 35 de puncte WTA.La acest turneu, Sorana Cirstea colaboreaza cu Carl Maes, antrenor belgian care a mai lucrat cu Kim Clijsters , Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens si Laura Robson.CITESTE SI: