Sorana Carstea, despre primul meci cu Simona Halep: Eram amandoua tunse scurt si baietoase

Sorana Carstea a vorbit in premiera despre primul meci pe care l-a disputat impotriva Simonei Halep.

S-a intamplat atunci cand cele doua erau foarte mici si faceau primii pasi in acest sport.

"Nu-mi amintesc foarte multe. Simona este cu un mai mica decat mine. Amandoua eram tunse scurt, eram foarte baietoase pe atunci. Parintii nostri erau acolo, la gardul terenului. Este amuzant cum am crescut impreuna si acum am ajuns toate la un nivel inalt", a marturisit Simona intr-o conferinta de presa.

Sorana Carstea a fost ani la rand cea mai buna jucatoare de tenis din Romania, insa ultima vreme ea s-a prabusit in clasament din cauza accidentarilor.

Simona Halep, in schimb, a explodat in urma cu trei ani, iar de doi ani este o prezenta constanta in Top 10 WTA.

M.D.

