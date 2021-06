Ce a facut Sorana Cirstea in primul tur la turneul unde Simona Halep s-a retras

Cirstea a fost invinsa de germana Andrea Petkovic, locul 129 WTA, scor 6-3, 6-4, intr-o ora si 22 de minute.Tot duminica, Patricia Tig , locul 61 WTA, s-a calificat in turul al doilea impunandu-se, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, in fata jucatoarei germane Mona Barthel, locul 187 WTA, beneficiara a unui wild card, dupa un meci care a durat o ora si 50 de minute. In faza urmatoare, Tiga va evolua Nadia Podoroska (Argentina), locul 40 WTA si cap de serie numarul 5.Cirstea a obtinut, pentru participarea in primul tur, 2.682 de euro si un punct.