Meciul incepe in curand Sorana Cirstea se bate pentru trofeul de la Istanbul cu Elise Mertens, din Belgia.Romanca nu a pierdut niciun set la turneul din Turcia.Sorana Cirstea conduce cu 2-0 in meciurile directe contra lui Mertens.Cine va castiga finala de la Istanbul, va incasa 29.200 de dolari si va obtin si 280 de puncte in clasamentul WTA