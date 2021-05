Cu cine va juca Sorana Cirstea in finala de la Strasbourg

Ea a invins-o, vineri, in semifinale, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, pe germana Jule Niemeier, locul 216 WTA, venita din calificari, dupa doua ore si 14 minute.Krejcikova si Cirstea s-au mai intalnit de doua ori, scorul fiind egal, 1-1. Anul trecut, Cirstea s-a impus in cadrul sferturilor de finala ale turneului ITF de la Dubai, cu scorul de 7-6 (5), 1-6, 6-3, iar Krejcikova, in 2017, in semifinale, la Nurnberg, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-0. Sorana Cirstea , locul 61 WTA, a obtinut, vineri, calificarea in finala turneului de categorie WTA 250 de la Strasbourg. Pentru sportiva din Targoviste, aceasta este a doua finala din acest an, dupa ce a castigat turneul de la Istanbul, in aprilie, si a sasea din cariera. Ea mai are un trofeu in palmares, la Taskent, in 2008.Cirstea a invins-o, in penultimul act, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe poloneza Magda Linette, locul 48 si cap de serie numarul 8, dupa un meci de doua ore si opt minute. Romanca a avut un meci mai putin, deoarece nu a jucat in sferturi, dupa ce Bianca Andreescu s-a retars din competitie.Calificarea in finala este recompensata la Strasbourg cu un premiu de 13.224 de euro si cu 180 puncte WTA. Campioana va primi 23.548 de euro si 280 de puncte WTA.Ultimul act al turneului de la Strasbourg va avea loc sambata, de la ora 16.00.