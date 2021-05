Prima reactie a Soranei Cirstea dupa perfomanta fantastica de la Strasbourg

Romanca a castigat trofeul la Istanbul, acum vrea sa invinga si in ultimul act la Strasbourg.Sorana a batut-o pe Magda Linette in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-2, in semifinale si va juca finala turneului francez."A fost un meci foarte dificil. Am jucat foarte solid si foarte bine.Am incercat sa fiu mai inteligenta pe teren. Viteza a fost mare, ambele am lovit puternic.Am venit la Strasbourg sa vad cum ma mai simt. Nu aveam mari asteptari. Este ceva grozav", a spus Sorana Cirstea la Digisport.