Sezon fantastic pentru Sorana Cirstea! Romanca va juca a doua finala din acest an in turneele WTA

Cirstea a invins-o, in penultimul act, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe poloneza Magda Linette, locul 48 si cap de serie numarul 8, dupa un meci de doua ore si opt minute.Calificarea in finala este recompensata la Strasbourg cu un premiu de 13.224 de euro si cu 180 puncte WTA . Campioana va primi 23.548 de euro si 280 de puncte WTA.Sorana urca pana pe locul 53 dupa meciul de vineri, iar o victoria la acest turneu o va readuce in Top 50 WTA.A doua finalista va fi cunoscuta dupa meciul dintre Barbora Krejcikova, locul 38 WTA si cap de serie numarul 5, si germana Jule Niemeier, locul 216 WTA, venita din calificari.Ultimul act al turneului de la Strasbourg va avea loc sambata