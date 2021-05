Sorana Cirstea a spulberat-o pe chinezoaica Shuai Zhang si s-a calficat direct in semifinalele turneului de la Strasbourg

Ea a invins-o, in optimi, cu scorul de 6-2, 6-1, pe chinezoaica Shuai Zhang, locul 45 WTA si cap de serie numarul 6, dupa un meci care a durat 61 de minute.Cirstea ar fi trebuit sa joace in sferturi cu Bianca Andreescu , dar jucatoarea canadiana s-a retras din competitie dupa ce a castigat meciul ei din optimi. Astfel, sportiva din Targoviste trece direct in semifinale.In penultimul act, Cirstea va evolua cu Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, sau cu poloneza Magda Linette, lcoul 48 WTA si cap de serie numarul 8.Calificarea in semifinale este recompensata la Strasbourg cu un premiu de 8.145 de euro si cu 110 puncte WTA.