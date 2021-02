Bianca Andreescu s-a retras de la turneul din Australia si a dat programul peste cap. Sorana Cirstea are o noua adversara

Locul sportivei de origine romana pe pozitia I a tabloului a fost luat de jucatoarea elena Maria Sakkari, locul 22 WTA si cap de serie numarul 5.Americanca Alison Riske, locul 26 WTA, care trebuia sa evolueze in primul tur cu Sorana Cirstea , locul 72 WTA, a devenit cap de serie numarul 9, a trecut in locul Mariei Sakkari si va da piept in primul tur cu americanca Li Ann, locul 99 WTA.In urma acestor schimbari de pozitii, rezerva Oksana Kalasnikova din Georgia, fara clasament WTA in acest moment, a devenit adversara Soranei Cirstea.Acest meci va avea loc miercuri, pe terenul 5 de la Melbourne Park. Intalnirea este a treia a zilei, dupa doua partide de simplu feminin, prima incepand la ora 01.30.Grampians Trophy este rezervat exclusiv jucatoarelor care au fost nevoite sa efectueze o carantina stricta, pentru ca au calatorit cu avioane charter in care au fost inregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus la sosirea la Melbourne. Bianca Andreescu s-a retras de la turneului de categorie WTA 500 Grampians Trophy pentru a-si oferi mai mult timp de pregatire inaintea Australian Open "Dupa ultimele doua saptamani petrecute in carantina, este foarte bine sa revin in sfarsit pe teren. Dupa ce am discutat cu echipa mea, am decis sa ne concentram saptamana aceasta asupra antrenamentelor pentru Australian Open si sa nu participam la Grampians.Multe multumiri Tennis Australia si WTA pentru munca depusa in a ne oferi toate aceste alegeri. Ne vedem cu totii la Australian Open", a declarat Andreescu, intr-un comunicat.Sportiva de 20 de ani s-a accidentat la genunchiul stang la Turneul Campioanelor din octombrie 2019 si nu a mai evoluat de atunci.CITESTE SI: