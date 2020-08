Sorana Cirstea o va intalni pe rusoaica Ana Kalinskaia in ultimul tur al calificarilor la Cincinnati

Cirstea (30 ani, 77 WTA ) a trecut in primul tur preliminar de americanca Robin Montgomery (15 ani, 597 WTA) cu 6-1, 6-4. Romanca a obtinut victoria intr-o ora si 22 de minute si si-a asigurat un cec de 5.000 de dolari si 20 de puncte WTA.Kalinskaia (21 ani, 117 WTA) a invins-o in prima runda a calificarilor pe romanca Patricia Tig (26 ani, 86 WTA) cu 6-4, 6-2, dupa o ora si 40 de minute. Tig va primi pentru participare un cec de 3.000 de dolari si un punct WTA.Cirstea si Kalinskaia se vor infrunta in premiera in circuitul WTA.