Sorana Cirstea - Venus Williams, turul 1 la turneul de la Strasbourg. LIVE 18:00

Romanca va juca cu Venus Williams in primul tur la turneul de la Strasbourg.Sorana Cirstea, 31 de ani si locul 58 in lume, a inceput bine anul 2021 cu titlu castigat la Istanbul, dar problemele medicale de la Madrid au facut-o sa se retraga de la turneul de la Roma.La 40 de ani si pe locul 102 in lume, Venus Williams este aproape de retragere.Cele doua tenismmene s-au intalnit de trei ori in cariera, de fiecare data castigand sportiva din SUA.