Fratele Soranei Rotundu, tânăra mamă care a fost arestată în Danemarca după ce bebelușul său a fost internat cu hemoragie intracraniană, a făcut publice miercuri, 9 februarie, detalii despre starea acesteia.

A fost prima dată când Beniamin Ciobotaru a reușit să își vadă sora după incident. Acesta a declarat, pentru Digi24, că Sorana este slăbită și descurajată și că abia recent a aflat despre unele drepturi pe care le are.

”Am ieșit de la vizita cu sora mea, am avut voie să o văd 30 de minute. E primul contact al ei cu familia după o săptămână jumătate. Am găsit-o slăbită și descurajată. Nu a știut că are dreptul să contacteze ambasada, despre familie nici măcar nu mai putem vorbi. A aflat asta duminică, când a fost vizitată de reprezentanții ambasadei. A început să muncescă acolo pentru a cumpăra produsele de igienă necesare de la magazinul închisorii. E foarte greu că nimeni nu o înțelege. De câte ori încearcă să comunice ceva în engleza pe care o știe ea, cât de puțină este, nu a avut niciun rezultat. Nu am avut voie să vorbim despre nimic din anchetă pentru că este în desfășurare. De asemenea, polițistul ne-a spus că nu putem să o întrebăm nimic din momentul în care a fost arestată”, a povestit Beniamin Ciobotaru la postul TV.

Recent, autoritățile din România au cerut oficial Ministerului Afacerilor Sociale și Persoanelor Vârstnice din Danemarca să aprobe aducerea în țară a copilului familiei Rotundu.

Ads