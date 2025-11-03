Sore a împlinit 36 de ani. Ce gest emoționant a făcut artista de ziua ei de naștere: „Să fie un dar pentru ei” FOTO

Pe 3 noiembrie, artista Sore a sărbătorit împlinirea a 36 de ani, însă anul acesta a ales să facă din ziua ei un moment de solidaritate. În loc să primească cadouri, Sore și-a îndreptat atenția către copiii care au nevoie de sprijin și a încurajat fanii să se alăture gestului ei umanitar.

Pe contul său de Instagram, artista a publicat o fotografie cu tortul ei negru de ziua sa, alături de mesajul „Scorpio baby”, făcând aluzie la zodia sa, și a scris un mesaj emoționant:

„ÎMI DONEZ ZIUA DE NAȘTERE LOR. Anul acesta, de ziua mea, nu vreau cadouri. Vreau ca împreună să oferim copiilor ce ar trebui să fie firesc: o copilărie frumoasă, îngrijită, plină de speranță, de liniște. Sunt copii care nu au parte de grija caldă a unui părinte, de încurajare și atenție, de o voce care să le spună ”totul va fi bine” - copii pe care Hope and Homes for Children îi sprijină să recapete copilăria și să crească în cămine adevărate, înconjurați de iubire și siguranță. Fiecare gest contează. Și fiecare donație e o dovadă că lumea poate fi mai bună, cu un copil fericit în plus. Pentru că un copil fericit va fi un adult fericit, deci, mai bun. Donează și tu pentru copiii sprijiniți de Hope and Homes for Children. Hai să facem împreună ca ziua mea să fie un dar pentru ei. Cu recunoștință, te îmbrățișez, Sore.”

Detalii despre relația cu partenerul ei

După încheierea relației de opt ani cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale, în vara lui 2022, Sore a ales să-și reconstruiască viața sentimentală în liniște. Deși presa a speculat la un moment dat o posibilă apropiere între ea și Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache, artista nu a confirmat niciodată aceste zvonuri.

Ulterior, au apărut imagini care o surprindeau alături de un bărbat necunoscut, iar în decembrie anul trecut ea a vorbit pentru prima dată public despre noua relație, fără a-i dezvălui însă identitatea partenerului.

Sore a trecut recent printr-o perioadă dificilă, iar sprijinul partenerului ei i-a fost de mare ajutor. Cântăreața a împărtășit pe rețelele de socializare cum iubitul ei a reușit să-i ofere un moment de respiro și să o ajute să gestioneze mai ușor provocările prin care trecea.

Artista a fost sinceră cu urmăritorii săi de pe Instagram, povestind despre săptămânile încărcate, nopțile nedormite și momentele tensionate. În postarea sa, Sore a detaliat experiența care i-a permis să ia o pauză bine-meritată:

„Vă povesteam că am avut niște săptămâni mai grele, cu provocări, supărări, tristeți și nopți nedormite. Așa că atunci când iubitul meu a propus să mă scoată din rutină chiar și pentru o zi, creierul meu a primit informația: relaxează-te! Ajunși în Brașov, am mâncat buuuun tare și cum am ajuns în camera de hotel și am văzut patul impecabil, am știut că voi face ceva ce nu fac niciodată: somn de prânz! Am dormit 2 h 30, simt că mi se refac ușor-ușor conexiunile neuronale. Ce concluzie trag de aici? Când simți că te apasă lucrurile, este ok să pui un pic de pauză. E poate cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru tine. (Nu îmi vine să cred că eu, doer-ul, care trage până când cad toate roțile, spun asta)”

