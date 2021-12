Dinamo vrea să-l vândă pe Sorescu. Câți bani cere clubul pe el și ce spune Rednic despre transfer

Deian Sorescu are zilele numărate la Dinamo.

Mircea Rednic vrea să-l vândă în această iarnă cu orice preț.

Antrenorul dinamovist este nemulțumit de prestațiile fotbalistului în acest sezon.

Echipa din Stefan cel Mare este pe locul 15 în campionat, poziție care duce în Liga 2.

"Câinii roșii" mai au două meciuri de disputat în acest an, la Mioveni și cu Farul acasă.

"Am discutat marți cu Sorescu. Nu mi-am pierdut răbdarea cu el. E un jucător foarte bun, poate face diferența. A trecut printr-o perioadă grea. Am înțeles că au fost două oferte în trecut, cu un contract bun pentru el.

Nu știu dacă sunt oferte acum. La club nu a venit nicio ofertă oficială. Azi se dă mandat pentru două echipe din campionate europene bune. Există interes. E un jucător bun. Suma e de 1 milion de euro și 20% dintr-un viitor. Merită banii ăștia. E jucător polivalent. Poate juca fundaș dreapta, mijlocaș dreapta și mijlocaș stânga. Nu mi-aș dori să plece în Liga 1.

Ads

El are un contract foarte bun aici și merită banii. E cel mai bine plătit jucător de la noi. El nu trebuie să fie afectat dacă nu se transferă. Trebuie să joace în continuare. I-am spus: Tu ai pierdut multe, acum o iei de la zero. Relația cu fanii nu e OK. Ei te apreciază când dai mult. Noi avem nevoie de tine, dar vreau să fii prezent", a spus Mircea Rednic.

Deina Sorescu are 18 meciuri pentru Dinamo în acest sezon și a marcat 7 goluri.

Ads