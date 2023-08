Antena 3, urmarita penal pentru complicitate la santaj - urmeaza Gadea si Ciuvica? (Video)

Postul de televiziune Antena 3, reprezentat de directorul Mihai Gadea, a fost pus sub urmarire penala in dosarul in care Sorin Alexandrescu este acuzat ca l-a santajat pe administratorul RDS&RCS.

Astfel, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus extinderea cercetarilor si inceperea urmaririi penale fata de persoana juridica S.C. ANTENA 3 S.A. in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de santaj, se arata intr-un comunicat al DNA, remis joi Ziare.com.

Urmeaza Gadea si Ciuvica?

Presa a anuntat pe surse ca si Mihai Gadea si Mugur Ciuvica au fost pusi sub invinuire in acelasi dosar, fiind acuzati tot de complicitate la santaj.

Totusi, pentru ca cei doi au venit neinsotiti de avocat la DNA, nu li s-a putut aduce la cunostinta faptul ca sunt invinuiti.

Mihai Gadea le-a spus ulterior jurnalistilor ca "Antena 3 nu are nicio legatura cu acest caz. (...) Exista intentia de a ma pune sub invinuire, eu am venit azi ca martor aici".

"Convingerea mea ferma e ca Antena 3 nu are nicio legatura", a insistat Gadea. La iesirea de la DNA l-a asteptat colegul sau de trust, Mircea Badea. Ulterior a aparut si realizatorul Antena 3, Adrian Ursu.

Ciuvica: Daca bin Laden imi da un document, il public

La iesirea de la audieri, Mugur Ciuvica a declarat presei ca a fost informat ca si el a fost pus sub urmarire in acelasi dosar.

"Audierea a decurs conform planului. M-au intrebat cum am intrat in posesia documentului si le-am raspuns ca acest dosar e o actiune de politie politica a DNA impotriva Antena 3. M-au mai intrebat daca nu am primit documentul de la un angajat sau colaborator al trustului Intact.

Nu ma intereseaza sursa. Si de la bin Laden daca primesc un document, nu ii cer legitimatie de terorist, ci public documentul. (...) O procuroare m-a informat ca am fost pus sub urmarire. In DNA are incredere doar un bou sau un basist, eu nu sunt nici bou si nici basist", a spus Ciuvica.

Acesta a spus ca a venit la DNA "din curiozitate" si ca "nu ma asteptam sa ma cheme la DNA pentru ce spun eu la televizor". Un jurnalist i-a atras atentia ca tremura si ca este vizibil emotionat. "Tremur, da. Am emotii cand stau fata in fata cu basistii. Cea mai basista institutie in afara de Cotroceni este DNA", a raspuns, incisiv, Mugur Ciuvica.

Scandalul Antenelor: Ciuvica, nervos la DNA - a jignit jurnalistii

La DNA a fost audiat, in acelasi dosar, si fostul sef al ANAF, Serban Pop. Acesta a fost citat ca martor in dosarul in care Sorin Alexandrescu, seful Antena Group, este acuzat ca l-a santajat pe Ioan Bendei, administratorului RCS&RDS.

Sorin Alexandrescu este cercetat in libertate in dosarul in care este acuzat ca l-ar fi santajat pe administratorul RCS&RDS Ioan Bendei sa semneze un contract de retransmitere prin satelit a programelor Antena TV.

De asemenea, Camelia Voiculescu, actionarul majoritar al trustului Intact, este urmarita penal in cazul Sorin Alexandrescu. Fiica lui Dan Voiculescu este acuzata de complicitate la santaj.

Cum a decurs santajul

Anchetatorii spun ca, in perioada 16 aprilie - 24 mai 2013, inculpatul Sorin Alexandrescu, director general al Antena TV Group, a constrans un administrator al unei societati comerciale (parte vatamata) sa semneze un contract in conditii prestabilite, impuse de inculpat, sub amenintarea ca, in caz de refuz, va da in vileag fapte presupus compromitatoare pentru persoana in cauza si ca, in acest scop, va fi realizata o ancheta jurnalistica.

Stenograme in dosarul Antenelor - Convorbiri cu o femeie, despre un plic: "Mi-a dat tata grija aia"

Pe de alta parte, inculpatul a dispus trimiterea, catre partea vatamata si catre alte persoane, a unor adrese de informare emise de catre Intact Publishing SRL si semnate de invinuitul George-Daniel Matiescu, in calitate de director general, prin care, sub pretextul desfasurarii anchetei jurnalistice, se solicitau relatii privind imprejurarea care facea obiectul santajului.

Stenograme in dosarul Antenelor - Alexandrescu catre seful RCS-RDS: "Iti dau si documentele"

In tot acest interval de timp, pe posturile de televiziune apartinand Antena Tv Group au aparut informatii cu privire la compania al carei administrator era partea vatamata, "aspect de natura sa accentueze convingerea ca ar putea fi date publicitatii materialele compromitatoare care sa vizeze si partea vatamata", explica DNA.

Din 9 mai 2013, pe doua posturi TV din cadrul Antena Group a fost difuzat un spot publicitar in cuprinsul caruia se facea referire la ancheta jurnalistica ce ar fi vizat imprejurari presupus compromitatoare pentru partea vatamata.

Cu prilejul mai multor intalniri, Alexandrescu i-a reamintit partii vatamate ca singura posibilitate de a evita efectele negative produse de o campanie media privind persoana sa si, implicit, activitatea pe care o desfasoara in cadrul companiei este semnarea contractului cu Antena Tv Group, in conditiile impuse.

Din rechizitoriu reiese ca Alexandrescu a purtat in "mod constant", discutii pe marginea intalnirilor avute cu partea vatamata, atat inainte cat si dupa finalizarea acestora, cu invinuita Camelia Voiculescu, "reiesind ca acesta din urma avea cunostinta de actele materiale intreprinse de inculpat, sprijinindu-l constant in acest sens".