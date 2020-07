Curtea de Apel Bucuresti anuleaza interceptarile realizate de SRI in dosarul lui Blejnar. Sunt excluse sute de inregistrari telefonice, inclusiv cele cu Marta si Schwartzenberg

Probele, excluse in Camera Preliminara

Probele anulate

Judecatorii au mai constatat neregularitatea rechizitoriului: "Constata neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 20/P/2019 din data de 21.08.2019 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a coruptiei in ceea ce priveste descrierea faptelor retinute in sarcina inculpatilor."Este vorba de dosarul in care Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, fostul vicepresedinte al institutiei Viorel Comanita si fostul comisar general adjunct al Garzii Financiare Sorin Florea au fost trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit sumele de 1,2 milioane de euro, 960.000 de euro, respectiv 300.000 de euro de la milionarul Radu Nemes, cunoscut drept "Regele Motorinei."Potrivit DNA, banii erau dati pentru a proteja activitatea nelegala desfasurata de societatea comerciala coordonatade acesta. In acest dosar a fost deferita justitiei si sotia lui Blejnar, pentru complicitate la luare de mita.Sorin Blejnar se afla in prezent in Penitenciarul Rahova unde executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare , intr-un dosar in care a fost gasit vinovat de trafic de influenta.Decizia de vineri, de excludere a probelor stranse de SRI, a fost luata de un judecator de Camera Preliminara de la Curtea de Apel Bucuresti.Practic, magistratul a constatat nulitatea proceselor verbale de redare a convorbirilor si comunicarilor telefonice si a exclus din materialul probator a probelor constatate ca fiind nelegale, in sensul celor statuate prin decizia nr. 22/2018 a Curtii Constitutionale.Potrivit minutei, este vorba de interceptari purtate de cei implicati in acest caz, dar si de alti afaceristi, sefi ai Garzii Financiare sau inalti functionari: milionarul Elan Schwartzenberg , afaceristul Radu Nemes sau fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codrut Marta.Procurorii DNA trebuie sa comunice instantei daca mentin decizia de trrimitere in judecata." este minuta Curtii de Apel, conform portalului instantelor.Potrivit minutei Curtii de Apel Bucuresti sunt anulate mai multe probe din dosar: procese verbale de redare a sute de interceptari, declaratia data in calitate de inculpat de Sorin Florea - fost sef al Garzii Financiare si procesul verbal privind traficul interceptat si intocmirea hartii relationale a convorbirilor purtate de Codrut Marta, in anul 2011.- Proces - verbal intocmit la data de 10.11.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 111 convorbiri, comunicari si apeluri telefonice purtate in perioada 26.06.2011 - 04.08.2011 de mai multe persoane, interceptate in baza autorizatiei nr. 689/A.I./27.05.2011, emisa si prelungita prin incheierile Tribunalului Bucuresti din 27.05.2011, 17.06.2011 si 21.07.2011 (filele 6-86, vol.6, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 31.10.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 90 convorbiri, comunicari si apeluri telefonice purtate in perioada 28.05.2011 - 25.06.2011 de mai multe persoane, interceptate in baza autorizatiei nr. 689/A.I./27.05.2011 emisa prin incheierea Tribunalului Bucuresti din 27.05.2011 (filele 88-134, vol.6, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 11.12.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 112 convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioada 02.03.2012 - 24.05.2012 de mai multe persoane, interceptate in baza Autorizatiilor nr. 33/01.03.2012, 38/08.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 164-232, vol.6, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 12.12.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a con?inutului a 485 comunicari telefonice tip voce si SMS purtate in perioada 02.03.2012 - 28.05.2012 de catre Marta Codrut Alexandru, Puscasu Stefan, Buliga Mihai, Nemes Radu, Comanita Viorel, Florea Sorin, Blejnar Sorin, Schwartzenberg Emilian, interceptate in baza Autorizatiilor nr. 33/01.03.2012, 38/08.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 1-287, vol.7, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 15.12.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 68 convorbiri si comunicari telefonice, purtate in perioada 23.04.2012 -20.05.2012 interceptate in baza Autorizatiilor nr. 33/01.03.2012, 38/08.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 8-45, vol.8, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 10.11.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 43 convorbiri si 9 comunicari telefonice tip SMS purtate in perioada 04.03.2012 - 23.04.2012 interceptate in baza Autorizatiilor nr. 33/01.03.2012, 38/08.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti de Marta Codrut Alexandru cu diferite persoane (filele 48-86, vol.8, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 17.11.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 39 convorbiri si 5 comunicari telefonice purtate in perioada 07.03.2012 - 23.05.2012, interceptate in baza Autorizatiilor nr. 33/01.03.2012, 38/08.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 93-121, vol.8, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 29.05.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 216 convorbiri telefonice tip voce? i SMS purtate de Marta Codrut Alexandru, Puscasu Stefan, Schwartzenberg Emilian si altii intre ei si cu diferite persoane, intre 06.03.2012 - 28.05.2012, interceptate in baza Autorizatiilor nr. 33/01.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 1-119, vol.9, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 13.10.2017 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 133 convorbiri telefonice, comunicari si apeluri telefonice purtate in perioada 02.03.2012 -26.05.2012, interceptate in baza Autorizatiilor nr. 33/01.03.2012, 38/08.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 126-179, vol.9, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 14.05.2014 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 61 convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioada 13.04.2012-16.05.2012, interceptate in baza Incheierilor nr. 56/30.03.2012 si 67/18.04.2012 emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 4-48, vol.9, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 24.02.2014 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 52 de convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioasa 16.04.2012-25.04.2012, interceptate in baza autorizatiei nr.53/30.03.2012 emisa de Curtea de Apel Bucuresti (filele 49-82, vol.107, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 20.02.2014 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 30 convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioada 25.04.2012-30.04.2012 in baza autorizatiilor nr.38/08.03.2012, 53/30.03.2012 si 71/27.04.2012 emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 83-109, vol.107, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 30.05.2014 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 58 convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioada 30.04.2012-12.07.2012, interceptate in baza Incheierilor nr. 56/30.03.2012, 74/27.04.2012 si 100/29.05.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 110- 155, vol.107, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 06.03.2014 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 44 convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioada 01.05.2012-05.05.2012, interceptate in baza Autorizatiei nr. 71/27.04.2012, emisa de Curtea de Apel Bucuresti (filele 156-184, vol.107, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 05.03.2014 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 53 convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioada 05.05.2012-16.05.2012, interceptate in baza Autorizatiei nr. 71/27.04.2012, emisa de Curtea de Apel Bucuresti (filele 185-218, vol.107, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 05.03.2014 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 41 convorbiri si comunicari telefonice purtate in perioada 06.05.2012-12.05.2012, interceptate in baza Autorizatiei nr. 71/27.04.2012, emisa de Curtea de Apel Bucure?ti (filele 219-245, vol.107, dosar u.p.);- Proces - verbal intocmit la data de 18.12.2018 cu ocazia redarii in forma scrisa a continutului a 8 convorbiri telefonice tip voce purtate in perioada 06.05.2012-12.05.2012, interceptate in baza Autorizatiilor nr. 38/08.03.2012 si 53/30.03.2012, emise de Curtea de Apel Bucuresti (filele 98-114, vol.120, dosar u.p.) in conditiile punerii in executare a autorizatiilor de interceptare de catre alte organe decat cele abilitate de legea in vigoare la data indeplinirii respectivelor acte procedurale.In baza art. 102 alin.4 Cod procedura penala exclude in parte declaratia data in calitate de inculpat de Florea Sorin la data de 14.02.2018 (filele 1-10 vol. 44 dosar urmarire penala), pe aspectele legate de referirile la interceptarile excluse.In baza art. 102 alin.4 Cod procedura penala exclude procesul verbal din data de 15.12.2017 intocmit in dosarul nr. 106/P/2016 privind traficul interceptat si intocmirea hartii relationale a convorbirilor purtate de Marta Codrut Alexandru, interceptate in anul 2011 (filele 106-143 vol. 2 dosar urmarire penala).