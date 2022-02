Seful ANAF, Sorin Blejnar, imprumutat de socru cu 140.000 de euro

Sorin Blejnar, seful ANAF, spune in declaratia sa de avere ca socrul sau l-a imprumutat anul trecut cu 550.000 de lei, dupa ce in 2009 ar fi luat de la aceeasi persoana aproximativ 50.000 de lei.

Sorin Blejnar, seful Fiscului, a castigat, anul trecut, 163. 477 lei (adica 3.405 euro net lunar). 58.795 lei provin din salariul sau de la ANAF, iar 104.682 lei, au fost incasati in calitate de membru al CIFGA (Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari) de la EXIM Bank.

Declaratia de avere pentru 2010 arata ca Blejnar a vandut un apartament cu 120.000 de euro unei anume Delia Lupu, si a imprumutat 550.000 de lei de la socrul sau, Toader Filipescu Buzabrici. Interesant este ca in 2009, seful Fiscului a imprumutat de la aceeasi persoana 49.850 lei.

Legat de imprumutul de aproape 600.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro), Blejnar a refuzat sa explice de unde a avut socrul sau acesti bani. "Sunt institutii ale statului care sunt abilitate sa controleze aceste lucruri", a precizat pentru Romania Libera seful Fiscului.

Un alt lucru care se poate remarca in declaratia lui Blejnar: acesta a incasat 233.852 de lei, drept dividende de la firma SC Tetacons SRL. Conform Registrului Comertului, aceasta firma se ocupa cu activitati de consultanta pentru afaceri si management, iar actionari sunt sotia lui Blejnar, Andreea Florentina, cu 95%, si socrul acestuia, Toader Filipescu Buzabrici, cu 5%.

Surprinzator este ca in 2009, Tetacons a avut cifra de afaceri zero, in schimb a inregistrat venituri de 137.585 de lei si un profit de 133.377 de lei.

Interesant e si faptul ca seful Fiscului a precizat in declaratia de avere aferenta anului 2009 ca a incasat dividende de la firma Tetacons de 210.000 de lei, mai mari cu aproximativ 65% decat tot profitul firmei.

Intrebat cum de a incasat dividende mai mari decat profitul firmei, Sorin Blejnar a explicat, pentru sursa citata: "Aceasta firma este a sotiei mele dinainte de a ne casatori. Acele dividende luate in 2009 sunt aferente anului 2005. Am platit impozitul pe profit si pe dividende, apoi le-am incasat in 2009. Totul este legal". Potrivit site-ului Ministerului Finantelor Publice, Tetacons a avut, in 2005, un profit de 336.202 lei.

