Sorin Blejnar poate pleca din Romania - interdictia, ridicata definitiv

Judecatorii instantei supreme au respins, vineri seara, definitiv, recursul facut de procurorii DNA impotriva deciziei Curtii de Apel Bucuresti, prin care aceasta instanta a hotarat ca fostul sef al ANAF Sorin Blejanar, cercetat pentru coruptie, poate parasi tara.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis, la 1 aprilie, prelungirea cu 30 de zile a masurii interdictiei de a parasi tara dispusa in cazul fostului sef al ANAF Sorin Blejnar, in dosarul in care este cercetat, alaturi de Codrut Marta si Viorel Comanita, pentru ca ar fi sprijinit un grup acuzat de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro.

Decizia a fost contestata de Sorin Blejnar la Curtea de Apel Bucuresti, care a dispus, in 10 aprilie, revocarea masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara, procurorii DNA atacand cu recurs decizia instantei.

Masura preventiva a fost luata in dosarul in care fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, este acuzat de procurorii DNA ca ar fi sprijinit, din mai 2011 pana in iulie 2012, un grup infractional care ar fi initiat un amplu mecanism evazionist vizand sustragerea de la plata accizelor a unor cantitati de motorina vandute sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

In acest caz mai sunt cercetati fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna (SIPI) Constanta Dan Secareanu, fostul sef de cabinet al lui Blejnar, Codrut Marta, sotii Radu si Dana Nemes, Mihai Gulea, Stefan Puscasu si Ovidiu Ioan Moldovan.

DNA a instituit sechestru asiguratoriu asupra mai multor bunuri mobile si imobile apartinand fostului sef al ANAF Sorin Blejnar, fostului sau sef de cabinet Codrut Marta si fostului director al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita.

Potrivit Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori, in perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei Florin Juganaru, Radu Nemes si Dana Nemes ar fi constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentand accize si TVA neachitate.

Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor, in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. In realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti.

