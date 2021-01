Aflat in penitenciarul Jilava, fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, divorteaza de sotie. Cei doi sunt protagonistii unui dosar penal

Inculpati in acelasi dosar

Acordul prevede ca Andreea Florentina sa pastreze numele dobandit prin casatorie, de Blejnar, stabileste locuinta celor doi copii la mama, iar exercitarea autoritatii parintesti asupra minorilor se va desfasura in comun, de catre ambii parinti.Sorin Blejnar a fost obligat la plata unei contributii la cheltuielile de crestere, ingrijire si educare a minorilor in cuantum de 1/3 din venitul minim net pe economie pe ultimele 6 luni, incepand cu data introducerii actiunii (13 august 2020) si pana la implinirea majoratului de catre beneficiari."Definitiva in ceea ce priveste divortul prin acordul partilor si cererile accesorii, cu exceptia dispozitiei privind obligarea petentului la plata contributiei la cheltuielile de crestere, ingrijire si educare a minorilor.Cu apel in 30 de zile de la comunicare, in ceea ce priveste dispozitia privind obligarea petentului la plata contributiei la cheltuielile de crestere, ingrijire si educare a minorilor, care se exercita prin depunerea cererii la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti," este minuta instantei.Sentinta a fost data pe 18 decembrie, conform portalului instantelor. Sorin Blejnar executa in prezent o pedeapsa de 5 ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost condamnat pentru ca a primit spaga 12,5 milioane de lei in schimbul traficarii influentei de sef al Fiscului. Instanta a mai dispus si confiscarea a peste 12,5 milioane lei.Procesul de divort a fost deschis de Sorin Blejnar din Penitenciarul Jilava.Sorin Blejnar si Andreea Florentina Blejnar au fost trimisi in judecata de DNA , in august 2019, pentru fapte de coruptie . Fostul sef al Fiscului pentru ca ar fi luat mita de un afacerist suma de 1,2 milioane de euro, iar fosta sa sotie pentru complicitate la aceasta infractiune.In noiembrie 2020, dosarul a fost restituit la DNA . Asta dup ace sute de convorbiri si comunicari telefonice realizate de SRI, in baza unor mandate de supraveghere tehnica emise de Curtea de Apel Bucuresti au fost anulatein baza unor decizii ale Curtii Constitutionale.