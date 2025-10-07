De ce copiii lui Sorin Bontea au renunțat la vacanțele împreună cu el: „Îi mai duc așa, dar...”

Sorin Bontea, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, revine în această toamnă pe micile ecrane alături de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în noul sezon al emisiunii MasterChef, difuzat la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20:30.

Într-un interviu pentru Libertatea, juratul a povestit ce a făcut după încheierea filmărilor și cum și-a petrecut vara.

„Toată vara am descoperit ceva, un lucru foarte mișto. Am descoperit că îmi place să fac nimic! Nu. Glumesc! Am mai și muncit, că am mai avut de făcut proiecte. Am fost un pic pe la pescuit prin Canada. Mi-am dorit de foarte mult timp să ajung pe acolo. Am ajuns în Canada! Mi-am făcut și damblaua asta. În mijlocul la nimic, așa, undeva departe, pe lângă Yellowknife. A fost frumos, am prins pește. Am fost un pic cu familia pe la greci, cu soția, cu finii. Am fost pe la pescuit prin Deltă cu niște prieteni, niște amici. Doar pentru pescuit! Era de mult stabilită, era de mult planificată. Îmi doream de mult să ajung. Și am ajuns”, a dezvăluit Sorin Bontea.

De ce copiii nu mai merg în vacanță cu el

Întrebat despre vacanțele alături de copii, Bontea a explicat că fiica și fiul său nu mai însoțesc familia în călătorii lungi, pentru că au crescut și își doresc mai multă autonomie.

Ads

„Copiii sunt bine, mulțumesc. Sunt copii mari. Adică nu prea mai sunt copii. Fata e la facultate, băiatul e la treaba lui. Fii-mea are 23 de ani, fii-miu are 30 de ani. Am mai dus-o pe fii-mea prin Deltă, vrea fii-miu prin Deltă, îi mai duc așa, dar… Nu! Doar așa, câteva zile, dar, în rest, nu mai mergem împreună. Cine mai stă după părinți? Sunt bătrân… (râde) Eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari. Asta e bună: eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari”, a explicat juratul MasterChef.

Pe lângă aventurile recente, Sorin Bontea și-a împărtășit și dorințele pentru viitoarele călătorii, combinând pasiunea pentru pescuit cu umorul caracteristic.

„Pe lună. (râde) Glumesc! Uite, asta cu pescuitul… Cu toate că am fost prin Alaska, n-am apucat să pescuiesc la somon. Poate, cine știe, în viitor. Dar mă omoară drumul. E departe, drum dus, drum întors… mult, mult! În Europa aș vrea să pescuiesc prin Spania, prin Portugalia, la Bass, că se pescuiește la Bass și e foarte frumos. Se mănâncă foarte bine în Portugalia… bacalhau, cartofi fierți, măsline, capere, ulei de măsline, bun așa… Sardine, când e sezonul…”, a încheiat Bontea.

Ads