De ce copiii lui Sorin Bontea au renunțat la vacanțele împreună cu el: „Îi mai duc așa, dar...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 14:23
159 citiri
De ce copiii lui Sorin Bontea au renunțat la vacanțele împreună cu el: „Îi mai duc așa, dar...”
Sorin Bontea este unul dinte cei mai iubiți jurați de la TV. FOTO: Sorin Bontea/Instagram

Sorin Bontea, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, revine în această toamnă pe micile ecrane alături de Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în noul sezon al emisiunii MasterChef, difuzat la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20:30.

Într-un interviu pentru Libertatea, juratul a povestit ce a făcut după încheierea filmărilor și cum și-a petrecut vara.

„Toată vara am descoperit ceva, un lucru foarte mișto. Am descoperit că îmi place să fac nimic! Nu. Glumesc! Am mai și muncit, că am mai avut de făcut proiecte. Am fost un pic pe la pescuit prin Canada. Mi-am dorit de foarte mult timp să ajung pe acolo. Am ajuns în Canada! Mi-am făcut și damblaua asta. În mijlocul la nimic, așa, undeva departe, pe lângă Yellowknife. A fost frumos, am prins pește. Am fost un pic cu familia pe la greci, cu soția, cu finii. Am fost pe la pescuit prin Deltă cu niște prieteni, niște amici. Doar pentru pescuit! Era de mult stabilită, era de mult planificată. Îmi doream de mult să ajung. Și am ajuns”, a dezvăluit Sorin Bontea.

De ce copiii nu mai merg în vacanță cu el

Întrebat despre vacanțele alături de copii, Bontea a explicat că fiica și fiul său nu mai însoțesc familia în călătorii lungi, pentru că au crescut și își doresc mai multă autonomie.

„Copiii sunt bine, mulțumesc. Sunt copii mari. Adică nu prea mai sunt copii. Fata e la facultate, băiatul e la treaba lui. Fii-mea are 23 de ani, fii-miu are 30 de ani. Am mai dus-o pe fii-mea prin Deltă, vrea fii-miu prin Deltă, îi mai duc așa, dar… Nu! Doar așa, câteva zile, dar, în rest, nu mai mergem împreună. Cine mai stă după părinți? Sunt bătrân… (râde) Eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari. Asta e bună: eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari”, a explicat juratul MasterChef.

Pe lângă aventurile recente, Sorin Bontea și-a împărtășit și dorințele pentru viitoarele călătorii, combinând pasiunea pentru pescuit cu umorul caracteristic.

„Pe lună. (râde) Glumesc! Uite, asta cu pescuitul… Cu toate că am fost prin Alaska, n-am apucat să pescuiesc la somon. Poate, cine știe, în viitor. Dar mă omoară drumul. E departe, drum dus, drum întors… mult, mult! În Europa aș vrea să pescuiesc prin Spania, prin Portugalia, la Bass, că se pescuiește la Bass și e foarte frumos. Se mănâncă foarte bine în Portugalia… bacalhau, cartofi fierți, măsline, capere, ulei de măsline, bun așa… Sardine, când e sezonul…”, a încheiat Bontea.

Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Imagini de la evenimentul din Maldive FOTO
Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Imagini de la evenimentul din Maldive FOTO
Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-o ceremonie intimă pe plajele exotice ale Maldive. Evenimentul a fost confirmat de mama artistului, Luminița Popa, care a povestit și cum...
Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”
Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”
Cel de-al doilea episod al etapei Asia Express – Drumul Eroilor din aceată săptămână, difuzat pe 6 octombrie 2025, a adus un moment spectaculos și extrem de așteptat: schimbul de echipe....
#sorin bontea, #sorin bontea copii, #stiri vedete , #Stiri Sorin Bontea
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienti ca vinde produse contrafacute si blocheaza recenziile negative
Digi24.ro
"Tradarea a venit la final": Cum l-a fortat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu sa accepte planul sau pentru oprirea razboiului din Gaza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce copiii lui Sorin Bontea au renunțat la vacanțele împreună cu el: „Îi mai duc așa, dar...”
  2. Dana Rogoz dezvăluie momentul cel mai stânjenitor din viața ei: „Am căzut în fața lui Ion Iliescu!”
  3. Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea. Imagini de la evenimentul din Maldive FOTO
  4. Primii roboți chelneri apar în restaurantele din România. ”Lucrează non-stop, nu emigrează, nu pierd timpul și costă mai puțin decât un angajat”
  5. Anda Adam și Mara Bănică, tensiune la cote maxime la Asia Express. De la ce s-au certat în emisiune: „Nu-ți mai permite la adresa soțului meu astfel de glume”
  6. Andra Măruță, rețetă specială de mic dejun, după ce a slăbit 10 kilograme: „Dacă nu mă simt vinovată, pun și puțin...”
  7. Horia Brenciu, despre începuturile carierei sale. Cum arăta la debutul în televiziune: „Acum 32 de ani începeam aventura mea” FOTO
  8. Cum a fost surprinsă Nicole Kidman la Paris, după anunțul divorțului de Keith Urban. Actrița a apelat la schimbări vizibile FOTO
  9. Peste jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar când sunt în stare gravă. Crește presiunea pe unitățile medicale de urgență
  10. Horoscop zilnic. Marți, 7 octombrie. Zodia care primește un cadou