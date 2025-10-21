Sorin Bontea, dezvăluiri emoționante despre mariajul său de peste 30 de ani: „Nu e chiar atât de complicat”

Sorin Bontea, unul dintre cei mai îndrăgiți chefi de la MasterChef România, a vorbit cu sinceritate despre viața sa de familie și despre legătura solidă pe care o are cu soția sa, alături de care împarte peste trei decenii de iubire.

Cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața personală, Sorin Bontea a oferit rare detalii despre femeia care îi este alături încă din 1989. Cei doi s-au căsătorit în 1994 și au împreună doi copii, Iulian și Miruna. Deși chef-ul este obișnuit cu lumina reflectoarelor, partenera sa preferă să rămână departe de atenția publicului.

Într-un interviu acordat revistei Unica.ro, Sorin Bontea a vorbit cu drag despre mâncărurile preferate gătite de soția sa, mărturisind că, deși el este bucătar de profesie, acasă apreciază cel mai mult preparatele ei simple, dar pline de gust.

„Musaca, ardei umpluți, sarmale, o supă de roșii pe care nu vrea să mi-o mai facă, nu știu de ce. Nu vrea să-mi mai facă. Sunt câteva rețete bune. Soția mea gătește destul de bine. Nu, chiar bine. Nevastă bine. Mie îmi plac mâncărurile gătite. Orice ar găti soția mea este bun. Dacă n-ai chef de gătit și vrei să mănânci conserve, te descurci. Cum e mâncarea? Foarte bună! Chiar dacă nu-ți place, trebuie să zici că e bună, dacă vrei să mai primești”, a spus chef-ul, cu umorul care îl caracterizează.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început într-un mod romantic — la o petrecere între prieteni. Sorin a fost cel care a făcut primul pas și, la prima lor întâlnire, i-a oferit un trandafir roșu. Gestul s-a transformat într-o tradiție, pentru că, de atunci, el a continuat să-i dăruiască flori de fiecare dată când a avut ocazia. Tot atunci, chef-ul a impresionat-o și cu un preparat asiatic, gătit chiar de el.

Cât despre secretul unei relații care a rezistat peste 30 de ani, Sorin Bontea spune că nu există o rețetă complicată, ci doar înțelegere și comunicare.

„Nu e chiar atât de complicat. Nu pare complicat pentru mine. Cred că înțelegerea. Suntem de atâta timp împreună, ne cunoaștem. Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi. Și așa mai departe. Cred că ăsta este secretul. Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a mai spus juratul MasterChef.

