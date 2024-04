Cartu, despre Mititelu: Bolnav, nebun, distrus... - Interviu

Antrenorul care a adus Universitatii Craiova ultimul titlul de campioana - in 1991, Sorin Cartu, vorbeste despre situatia exploziva din Banie.

Cel poreclit Sorinaccio nu isi ascunde adversitatea fata de Adrian Mititelu si spune ca "acest distrus e in stare sa duca echipa si in judet si tot nu va vinde clubul".

Dumnule Cartu, cum comentati?...

Nu, va rog, nu imi mai puneti aceasta intrebare. Va rog, am obosit. Eu deja m-am plictisit de toata tevatura asta. Mititelu asta e un nebun, dom'ne, si cand ai de-a face cu nebunii, e mai prudent sa stai deoparte.

Se poate vorbi de o coalitie anti-Mititelu? Coordonata de la Bucuresti?

In mintea lui bolnava, poate. Dom'ne, chiar nu v-ati dat seama ca omu' nu vede decat conspiratii? Pe asta nu-l da nimeni jos de la club. Toti care se lamenteaza acum sa se gandeasca la faptul ca Mititelu este un produs al societatii in care traim. In furt si minciuna. A furat dintr-o parte, a pus in alta, a deschis societati, a inchis societati. L-a luat cineva de guler? Vad ca Fiscul se da mare si tare acum. A facut ceva? N-a facut nimic.

Dar daca ar primi o oferta rezonabila, ar discuta?

Ads

Dom'ne, chiar nu intelegeti ca omu-i nebun? E in stare sa duca echipa in judet, in liga a patra, si tot nu vinde. Oricum, pentru mine faptul ca a plimbat echipa asta prin toata Oltenia, tot o umilinta se cheama. Auzi, sa te numesti Universitatea Craiova si sa joci la Caracal, la Severin... N-are niciun interes sa vanda. Deocamdata, echipa il tine in viata. Ea ii aduce banii din drepturile de televizare, din vanzarea de bilete.

Cartu il acuza pe Mititelu

Dar Piturca nu stia ce-l asteapta cand a acceptat sa vina la Craiova?

Stia ceva, dar nu stia chiar tot. Eu, Cami (n.n. Rodion Camataru), altii, i-am spus "ba Piti, stai in banca ta". Probabil el avea niste planuri, logice pana la un punct. Numai ca, repet, cu distrusul asta de Mititelu nu trebuie sa te pui.

Dar ati colabora cu Piturca la o a doua echipa a Craiovei?

Ads

Pai nu prea vad cum. Nu ca as exclude sa colaboram, dar mie chestia asta cu a doua echipa in Craiova nu mi se pare realizabila. A mai fost odata, cu Electroputere, dar ati vazut ca n-a durat mult. Nu, dom'ne. In Craiova exista decat Universitatea, care joaca pe stadionul ei. Nu la Severin, nu la Caracal.

La CFR Cluj va mai ganditi? Va face treaba Minteuan?

Daca e baiat destept, va face. El a lucrat ca secund si cu portughezul, cu Conceicao, si cu Mandorlini, si cu mine. Si cred ca a avut de invatat de la fiecare. Daca nu va face greselile noastre, ii va fi bine.

Adrian Mititelu l-a suspendat, saptamana trecuta, pe Victor Piturca din functia de antrenor principal al Universitatii Craiova.