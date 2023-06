Trecut pe linie moartă la Craiova, Sorin Cârțu a luat o decizie șocantă: “Sunt şi eu la o anumită vârstă”

Sorin Cârţu a anunţat, vineri, într-o coonferinţă de presă, că se retrage din fotbal, el punând astfel capăt şi activităţii de conducător, după ce a fost mai întâi footbalist şi apoi antrenor.

În ultimii ani, Cârţu a fost conducător al clubului Universitatea Craiova.

“Am decis să ies din fotbal. Vreau să înţelegeţi că sunt peste 55 de ani de fotbal pe care-i am. Am trecut prin toate trăirile şi prin toate stările, fotbalist, antrenor, conducător... Sunt mândru de ceea ce am realizat. Sunt la momentul în care vreau să mulţumesc celor care au fost alături de mine.

Nu am dat pe niciun antrenor afară. N-am adus niciun antrenor. Niciun preşedinte nu ia decizia unilateral sau iese ceea ce doreşte el fără patron. Aşa am stabilit noi. Eu nu îmi depăşesc nişte limite pe care le stabilesc cu persoana respectivă.

Am făcut şi lucruri bune, am făcut şi lucruri rele. Am puterea să recunosc şi să vă spun că nu tot timpul am venit în faţa voastră cu explicaţii care trebuiau. În rest, tot ce a fost mai bun din mine întotdeauna am dat”, a spus Cârţu.

“Sunt şi eu la o anumită vârstă. În noiembrie fac 68 de ani. Principalul motiv pentru care am decis să mă dau la o parte şi să las locul tinerilor este că sunt de 55 de ani de fotbal. Vreau să intru în zona mea de confort.

Mi-am făcut meseria cu mare profesionalism. Am făcut cu mare pasiune, cu mare dragoste şi cu mare profesionalism tot ce am făcut”, a mai afirmat el.

