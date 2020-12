Ce avere are ministrul avizat al Educatiei, Sorin Cimpeanu: apartament, vila si trei masini

De asemenea, Cimpeanu, contestat de peste 500 de organizatii neguvernamentale, care ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa nu il numeasca in fruntea Ministerului Educatiei, mai are un apartament achizitionat in 2008 si o casa cu o suprafata utila de 486 mp, in Otopeni.Cimpeanu mai detine trei masini, o Dacia din 1980, un Fiat din 1973 si un BMW din 2013.Din declaratia de avere rezulta ca a primit anul trecut 421.000 de lei salariu de la USAMV si inca 134.739 lei salariu de parlamentar. Pe langa acesti bani a mai primit indemnizatii pentru prezenta in unele comisii universitare.CITESTE SI: