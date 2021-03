Cum se vor desfasura examenele nationale in localitatile carantinate. Raspunsul ministrului Educatiei

"Daca totusi, in perioada examenelor nationale, vom avea localitati carantinate, am initiat deja discutiile cu CNSU in vederea obtinerii unei derogari, unei exceptii, sigur, cu respectarea accentuata a regulilor de protectie sanitara, dar care sa permita elevilor, oricarui elev din aceasta tara sa mearga sa sustina Evaluarea nationala sau Bacalaureatul pentru ca sunt examene esentiale, determinante pentru viitorul fiecarui elev", a declarat Sorin Cimpeanu, luni seara, la Digi 24. Intrebat daca este posibil sa se organizeze doua sesiuni ale acestor examene - a doua pentru elevii care nu pot participa la prima din motive medicale - ministrul a aratat ca anul trecut "nu a ajutat cu nimic cea de-a doua sesiune", explicand ca la prima sesiune a Bacalaureatului au fost identificati trei elevi cu temperatura corporala ridicata, peste 37,3, si in privinta carora s-a dovedit ca nu sunt infectati."Nu sunt adeptul unei organizari... Daca va fi nevoie, sigur ca vom lua in considerare acest lucru, dar obiectivul pe care il avem este sa organizam examenele nationale la datele planificate pentru a asigura predictibilitatea, sunt cunoscute aceste date acum, cu prezenta fizica, pentru a asigura relevanta, si cu o tematica adaptata specificului acestui an scolar care a fost total atipic", a adaugat Cimpeanu.El a aratat ca orice elev din anii terminali va putea participa la aceste examene finale. Ministrul a sustinut ca in cel mai rau scenariu vor fi "foarte multe" localitati carantinate, dar, "chiar si in aceasta situatie vom analiza in ce masura se poate gestiona riscul epidemiologic, avand in vedere importanta acestor examene nationale, pentru a putea face o derogare pentru zilele in care se organizeaza examene nationale, dar suntem inca departe, sa ajungem acolo, eu raman optimist ca nu vom fi in acea situatie".El a precizat ca in jur de 33% dintre angajatii din invatamant - 50% dintre cadrele didactice - sunt vaccinati si ca daca vor mai fi doritori angajati din invatamant exista disponibilitatea din partea autoritatilor sa continue vaccinarea acestora in "centre dedicate"."In conditiile astea, sunt optimist ca vom putea avea o siguranta sanitara in scoli care sa ne permita sa organizam examenele nationale", a adaugat Cimpeanu.