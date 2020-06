Examene on-line, anul acesta, in 80% dintre Universitatile din Romania. Primul an fara taxe de admitere in invatamantul superior

Ziare.

"Este primul an fara taxe de admitere pentru mii de studenti din Romania. Mai multe universitati din Bucuresti, Iasi si Brasov au decis sa nu ceara bani la inscriere. In plus, peste 80% dintre universitatile din tara vor organiza admitere online", a declarat Sorin Cimpeanu, la Digi 24. Politehnica, ASE, Babes-Bolyai, Universitatea Bucuresti, cu exceptia Facultatii de Drept, vor organiza admitere online.Facultatile de medicina din cele cele sase centre, dar si din celelalte universitati care includ facultati de medicina vor avea examen clasic, acolo competitia e mare, si, in al doilea rand, au competenta de a asigura cele mai bune conditii, cu respectarea regulilor sanitare.Academia Tehnica Militara va da examen clasic.Restul vor avea admitere hibrida - Universitatea de Arhitectura Ion Mincu, Universitatea de Muzica. Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport va da admitere fara sa includa probele fizice, testarea pe probe fizice se va face pe parcursul primul an", a declarat Sorin Cimpeanu.