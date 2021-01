Guvernul pregateste ordonanta de urgenta pentru recuperarea materiei nepredate in timpul scolii online. Va dura 16 saptamani, iar profesorii vor primi 100 de lei pe ora

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , anunta ca pregateste o OUG care prevede organizarea de ore, cu prezenta fizica a elevilor, pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predarii online, urmand a se face, timp de 16 saptamani, cel putin cinci ore saptamanal.Acolo unde este cazul, vor exista chiar mai multe ore, daca profesorii, parintii si elevii ajung la o intelegere. Profesorii ar urma sa fie platiti cu o suta de lei pentru fiecare ora in care recupereaza materia cu elevii "Pierderile structurale sau conjuncturale generate de predarea online sunt evidente si sunt mari. In acelasi timp, as adauga si faptul ca sunt foarte neuniforme, difera foarte mult de la o zona la alta, de la o scoala la alta si mai cu seama, de la un elev la altul, in functie de acea componenta de circumstanta, de accesul la echipamente si de accesul la internet, pentru ca avem si pierderile structurale, generate de predarea online in sine in raport cu predarea clasica.Predarea online, pe care noi am facut-o si acolo unde putea fi adaptata - si exista zone in care va trebui sa continuam - si acolo unde era mai putin adecvata si acolo unde nu era deloc adecvata. Am fost obligati sa apelam la predarea online peste tot", a declarat Sorin Cimpeanu, la Digi24.In acest context, Cimpeanu a anuntat ca pentru cei 65.000 de elevi care risca sa ramana cu mediile neincheiate pe primul semestru s-au luat masuri pentru prevenirea acestei situatii."Din punct de vedere organizatoric, am luat doua masuri: extinderea cu pana la opt saptamani a perioadei in care unui elev i se poate incheia situatia scolara din momentul revenirii in scoala si a doua masura este aceea de micsorare pana la doua note pentru incheierea situatiei scolare. In mod normal, Regulamentul de organizare si functionare prevede un numar de note egal cu numarul de ore alocat saptamanal acelei discipline", a explicat ministrul Educatiei.Acesta a precizat ca acestea sunt masuri de sprijin pentru cei aflati in aceasta situatie, dar nu reprezinta o rezolvare a problemelor, solutia fiind asa-numitele ore remediale, in care sa fie recuperat materia pierduta.Aceste ore se adreseaza nu doar celor 65.000 de elevi ci si altora."Numarul este mult mai mare. Am estimat un numar mediu de ore de pregatire remediala de cinci ore pe saptamana pentru aceia care au nevoie, pentru care cadre didactice vor decide ca pierderile se pot compensa prin cinci ore pe saptamana vreme de 16 saptamani, pentru ca atat dureaza programul pe care dorim sa-l initiem prin Ordonanta de Urgenta. 16 saptamani incepand din februarie pentru ce care revin la scoala si - o nuanta importanta - ce ai pierdut din cauza predarii online nu are rost sa incerci sa recuperezi tot prin predare online, e nevoie de prezenta fizica", a mentionat ministrul.Acesta a precizat ca fiecare cadru didactic trebuie sa decida daca e nevoie de mai multe ore de recuperare, iar in acest caz "programul depinde exclusiv de intelegerea dintre elevi, cadru didactic si parinti", el aratand ca ministerul Educatiei sustine "orice varianta".Sorin Cimpeanu a mentionat ca nu a luat in calcul realizarea de teste la nivel national pentru a identifica elevii care au nevoie sa participe la aceste ore suplimentare.In ceea ce priveste plata profesorilor, acestia ar urma sa primeasca 100 de lei pentru fiecare ora de recuperare a materiei, el sustinand ca aceasta suma "ar trebui sa fie un tarif motivant, mai ales pentru cei tineri".Pe aceeasi tema: