Sorin Cimpeanu anunta ca doar 66% din elevii de a XII-a si a XIII-a s-au inscris pentru a sustine examenul de bacalaureat

Ministrul a afirmat, vineri seara, la Digi 24, ca problemele generate de pandemie s-au suprapus peste cele cronice din intatamantul romanesc si au amplificat discrepanta dintre rural si urban. Amplificarea acestor diferente a generat , pe de o parte, renuntarea la scoala. Vedem, din pacate, si in numarul celor inscrisi pentru examenul de bacalaureat, care sunt doar 114.000 din promotia curenta, formata din 173.000 de elevi de clasa a XII-a si a XIII-a. 66% inscrisi la examenul de bacalaureat din promotia curenta - 152.000 clasa a XII-a si 21.000 elevi de clasa a XIII-a. Este un procent mai mic decat in anii anterior, procentul celor inscrisi la Bacalaureat", a afirmat Sorin Cimpeanu. Asta a creat ingrjorari cu privire la cresterea riscului de abandon scolar . Pe de alta parte, din pacate, vedem doar saptpmana aceasta numeroase cazuri de bullyng - un element ingrijorator (...) este tot o consecinta a pierderilor care au fost inregistrate nu numai in plan educational, dar si in planul tulburarilor sociale, comportamentale", a mai afirmat ministrul.