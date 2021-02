Ministrul Cimpeanu anunta o scadere a numarului de cazuri de COVID-19 in scoli. In ultimele 24 de ore s-au raportat 45 de cazuri de infectare in randul elevilor

Ministrul spune ca in zilele trecute media zilnica era de 100 de elevi infectati."Printre atatea lucruri ingrijoratoare, campania de vaccinare a persoanelor din invatamant evolueaza, spun eu, foarte bine, pentru ca la ora 18.30 un numar de 5.000 de angajati din sistemul de invatamant, mai exact 4.965 de angajati din invatamant au fost vaccinati, astazi, in centrele dedicate personalului din invatamant", a declarat Sorin Cimpeanu, joi seara, 25 februarie, intr-o interventie la Antena 3.El a mentionat ca numarul dascalilor vaccinati va creste, centrele fiind deschise pana la ora 20."Per total la aceasta ora angajatii din invatamant vaccinati cu prima doza sau chiar si cu rapelul sunt intr-un numar de 70.000. Deci, cu alte cuvinte, s-au dovedit a fi foarte bine binevenita, oportuna, necesara, aceasta campanie de vaccinare dedicata personalului din scolile romanesti si apreciez inca o data deschiderea pe care a manifestat-o CNCAV prin coordonatorul sau, doctorul Valeriu Gheorghita ", a adaugat el.Cimpeanu a spus ca vineri se vor deschide alte trei centre in Bistrita-Nasaud, Ilfov si Mures, iar luni ultimele doua in Cluj si Arad."Ne vom apropia, chiar vom depasi media zilnica de 6.000, stiut fiind faptul ca cele 60.000 de persoane erau programate pana pe data de 10 martie, deci suntem in acest grafic de vaccinare al personalului din invatamant", a afirmat el.Cimpeanu a anuntat ca o alta veste buna este aceea ca a scazut numarul de infectari in scoli."In ultimele 24 de ore, in scoli s-au raportat doar 45 de cazuri de infectare in randul elevilor si 12 cazuri de infectare in randul personalului angajat din invatamant. Comparam cu media zilelor trecute, cand aveam peste 100 de elevi infectati zilnic, scaderea de astazi la 45 sper sa nu fie intamplatoare si sa se mentina acest trend", a conchis Cimpeanu.