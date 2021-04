Ministrul Sorin Cimpeanu: "Este necesara achizitionarea de teste non-invazive pentru COVID-19". Cand s-ar putea realua cursurile cu prezenta fizica pentru toate scolile

Cauzele au fost lipsa personalului medical si faptul ca multi parinti le considera invazive si traumatizante si nu-si dau acordul pentru testarea copiilor. Cimpeanu considera necesara achizitionarea de teste non-invazive. Ministerul Educatiei va putea propune, la finalul lunii mai-inceputul lunii iunie , reluarea cursurilor cu prezenta fizica pentru toate scolile in conditiile respectarii normelor sanitare in scoli, continuarii actiunii de vaccinare a cadrelor didactice, aducerii testelor non-invazive in unitatile de invatamant in data de 4 mai, la reluarea cursurilor si confirmarii ipotezei specialistilor epidemiologi cu privire la trendul descendent al ratei de infectare in luna mai."In opt saptamani de scoala (incepand din 8 februarie!), au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli. Cauzele acestui insucces major au fost doua: 1. Lipsa de personal medical sau indisponibilitatea acestuia pentru administrarea testelor antigen rapide;Sunt considerate de foarte multi parinti ca fiind << invazive >> / traumatizante pentru copii, mai ales pentru cei de varsta mica. Drept urmare, nu-si dau acordul pentru testarea in acest fel. Solutia este utilizarea unor teste non-invazive care inlatura cele 2 neajunsuri (nevoia de administrare de catre personal medical si reticenta parintilor cu privire la exprimarea acordului absolut necesar pentru elevii minori)", afirma ministrul Educatiei."Achizitia acestor teste non-invazive trebuie facuta de entitati cu competenta in domeniul medical. Ministerul Educatiei nu are competente si atributii pentru achizitia niciunui tip de test medical. Mizam foarte mult pe sprijinul Ministerului Sanatatii (ca autoritate guvernamentala in domeniul sanatatii) pentru implicare in vederea asigurarii unei protectii sanitare corespunzatoare in scolile din Romania", precizeaza ministrul.Astfel, Ministerul Educatiei va putea propune, la finalul lunii mai-inceputul lunii iunie, reluarea cursurilor cu prezenta fizica pentru toate scolile (fara scenarii diferentiate!), daca vor fi intrunite simultan urmatoarele patru conditii:1. Respectarea regulilor de protectie sanitara in scoli. Aceste reguli se respecta mai riguros in scoli decat in cele mai multe locatii (purtare masca de protectie, respectare reguli de igiena, distantare adecvata, aerisire spatii).2. Sustinerea continuarii campaniei de vaccinare a personalului din invatamant. In acest moment, personalul din invatamant este cea mai numeroasa categorie socio-profesionala din perspectiva numarului de persoane vaccinate - echivalent deja cu aproape 50% din totalul celor 350.000 de angajati din sistemul national de invatamant.3. Testele non-invazive sa fie disponibile in scoli in data de 4 mai, la revenirea din vacanta/reluarea cursurilor conform scenariilor verde/galben/rosu pentru toti elevii (cu exceptia claselor terminale care vor reveni la scoala in data de 10 mai).4. Confirmarea ipotezei specialistilor epidemiologi cu privire la trendul descendent al ratei de infectare in luna mai.