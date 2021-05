Sorin Cimpeanu: "Aproape 2,5 milioane de elevi pot merge luni la scoala cu prezenta fizica"

Ministrul a spus ca vor reveni la scoala 370.000 de elevi din anii terminali si alti 80.000 de elevi care sunt in localitati unde rata de infectare a scazut si au intrat in scenariul verde."Maine vor putea merge la scoala cu 450.000 de elevi mai mult decat au mers saptamana trecuta: 370.000 de elevi din clasele terminale si 80.000 de elevi care vor merge la scoala pe fondul scaderii ratei de infectare in zeci e localitati. Din pacate, riscul nu poate fi eliminat , dar el poate fi gestionat cu atat mai mult cu cat in scoli regulile de protectie sanitara se respecta mai riguros decat in multe alte locuri. Purtarea mastii de protectie este importanta , distantarea adecvata, aerisirea spatiilor, respectarea normelor de igiena. Sunt lucruri care se respecta in scolile din Romania, repet, nu putem pretinde ca exista perfectiune, dar se respecta mai mult decat in multe alte locuri, nu vreau sa ma refer la centre comerciale, la parcuri de distractii, la alte astfel de locuri. In scoli se respecta aceste reguli , ele trebuie sa fie respectate pentru ca deja avem aproape 2,5 milioane de elevi care pot merge la scoala cu prezenta fizica dintr-un total de 3 milioane", a afirmat Cimpeanu.Ministrul a completat ca in perioada 18-20 mai se va face o noua analiza cu privire la prezenta fizica a elevilor la cursuri