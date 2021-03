Ministrul Educatiei: 50% din cadrele didactice s-au vaccinat impotriva COVID-19

Sorin Cimpeanu a declarat, in cadrul unei emisiuni la Digi 24, ca 58.000 - 59.000 de persoane din invatamant care si-au declarat disponibilitatea de vaccinare , s-au imunizat deja, majoritatea fiind cadre didactice."Suntem deja la 33% astazi din personalul din invatamant, care sunt 350.000 de persoane, iar daca ne raportam la cadre didactice, suntem la 50% din cadre didactice vaccinate. In conditiile acestea, sunt optimist ca vom putea avea o siguranta sanitara in scoli care sa ne permita sa organizam examenele nationale", a afirmat ministrul Educatiei.Acesta a precizat ca profesorii care vor dori vor putea sa se vaccineze si peste cifra de 60.000 anuntata initial, dar si dupa data de 10 martie, cand se va incheia campania pentru personalul din invatamant.