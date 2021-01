Ministrul Educatiei anunta ca scenariul hibrid/galben dispare complet deoarece nu a dat rezultate. Ce elevi vor veni la scoala din 8 februarie

Cele trei scenarii

Incidenta in cele trei scenarii:

Noutatea celor trei scenarii este data de faptul ca in scenariul galben dispare complet varianta de invatamant hibrid, unde clasa era impartita in doua grupe de elevi care faceau, pe rand, scoala fizica si online."Toti elevii din clasele a VIII-a, a XII-a si a XIII-a sunt in clasa in scenariul galben, s-a renuntat la scenariul hibrid in decizia de astazi. In galben nu merg cei din clasele V, VI si VI, respectiv IX, X, XI, acesti elevi fac ore online. Sistemul hibrid dispare complet", a explicat Cimpeanu, la postul Digi 24.Acesta sustine ca varianta hibrida nu a dat rezultate, fiind eliminata complet in decizia luata de autoritati."Experientele din educatie mi-au aratat ca nu este eficient si mi se pare mai eficient asa. Unul dintre motivele pentru renuntarea la varianta hibrid este acela ca profesorilor le e imposibil sa aiba grija de jumatate de elevi in clasa si de cealalta jumatate in online, in acelasi timp", a mai declarat ministrul Educatiei.In localitatile care se incadreaza in asa-numitul scenariu verde, cu relativ putine cazuri, toate scolile se redeschid fizic, copiii merg la scoala.In localitatile care se incadreaza in scenariul galben, adica sunt ceva mai multe cazuri de infectare, lucrurile se schimba in sensul ca merg in continuare la scoala, mai exact la gradinita si la scoala, copiii de gradinita, copiii din ciclul primar, clasele I-IV, si copiii din clasele terminale - VIII, XII, XIII.In cazul in care localitatea intra in scenariul rosu, continua pentru un timp sa mearga la scoala si la gradinita copiii de gradinita si de ciclu primar, dar ceilalti nu mai merg la scoala.- incidenta sub 1 la mia de locuitori;- incidenta de sub 3 la mia de locuitori;- incidenta de peste 3 la mia de locuitori.Conform sursei citate. atunci cand se ajunge cu rata de infectare peste 6, localitatea se carantineaza si toata lumea sta acasa, scolile se inchid, se merge in on-line.Decizia finala privind redeschiderea scolilor in 8 februarie se va lua pe data de 2 februarie, a anuntat Klaus Iohannis , intr-o declaratie de presa sustinuta joi la Palatul Cotroceni.